В Петербурге количество случаев заражения COVID-19 превысило 5,5 тысяч

В Санкт-Петербурге количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа к настоящему моменту превысило 5,5 тысячи. Об этом заявил сегодня городской оперативный штаб.

За минувшие сутки в Северной столице выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в городе заболели 5 572 человека. За это время скончались 37 пациентов. Выздоровели 1 468 человек.