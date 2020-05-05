В Петербурге количество случаев заражения COVID-19 превысило 5,5 тысяч

В Санкт-Петербурге количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа к настоящему моменту превысило 5,5 тысячи. Об этом заявил сегодня городской оперативный штаб.
За минувшие сутки в Северной столице выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в городе заболели 5 572 человека. За это время скончались 37 пациентов. Выздоровели 1 468 человек.
Известно, что за прошедшие 24 часа в Петербурге на коронавирус
нового типа обследовали 5 241 гражданина. На карантине сейчас находятся 3 258 человек.