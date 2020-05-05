В Воронежской области скончался двенадцатый пациент с COVID-19

В Воронежской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусной инфекцией. Согласно последней информации, речь идет о пожилом мужчине, у которого ранее выявили двустороннюю пневмонию.
В правительстве региона уточнили, что пациенту
было 70 лет. Он имел сопутствующие диагнозы: гипертонию, ишемическую болезнь сердца и ишемический инсульт.
Напомним, к настоящему моменту коронавирус нового типа на территории Воронежской области подтвердили у 667 человек. С начала эпидемии выздоровели 138 пациентов с выявленным ранее COVID-19.