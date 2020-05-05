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В Воронежской области скончался двенадцатый пациент с COVID-19

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области скончался двенадцатый пациент с COVID-19
пробирки, pixabay.com
В Воронежской области скончался двенадцатый пациент с коронавирусной инфекцией. Согласно последней информации, речь идет о пожилом мужчине, у которого ранее выявили двустороннюю пневмонию.
 
В правительстве региона уточнили, что пациенту было 70 лет. Он имел сопутствующие диагнозы: гипертонию, ишемическую болезнь сердца и ишемический инсульт.
 
Напомним, к настоящему моменту коронавирус нового типа на территории Воронежской области подтвердили у 667 человек. С начала эпидемии выздоровели 138 пациентов с выявленным ранее COVID-19.
ЕТ
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