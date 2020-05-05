В Госдуме предложили поддержать фельдшеров и медсестер, а не только докторов

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил после окончания пандемии коронавируса увеличить количество бюджетных мест на медицинских специальностях, а также повысить зарплату среднему и младшему медперсоналу.

Свищев отметил, что на воне пандемии коронавируса по всей стране проводится поддержка медработников, однако по большей части она направлена только на докторов.

«Считаю, что в сложившихся условиях необходимо поддержать не только высший, но также средний и младший медицинский персонал», - заявил депутат. Он отметил, что поддержка должна быть не разовой, а продолжительной.