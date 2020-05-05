Врач из «Лиги защиты врачей» прокомментировал отказ медиков в Калининградской области работать

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

С. Гальперин, фото: facebook.com/semengalperin

Врач -физиотерапев, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин прокомментировал отказ сотен медиков Калининградской области не работать во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Доктор Гальперин призвал не осуждать калининградских медиков, а выяснить, что причину массового отказа лечить пациентов, что послужило причиной их ухода, были ли реальные возможности организовать работу, и кто виноват в отсутствии нормальных условий.

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко ранее заявил, что в регионе отказались работать около 100 врачей и порядка 250 медсестер.

По словам доктора Гальперина, нужно разбираться в этой ситуации и искать правду, о то «у нас привыкли списывать все проблемы на тех, кто непосредственно работает с пациентами, а на самом деле они возникают из-за неправильной организации труда». Эксперт считает, что сейчас надо вести переговоры с медработниками и выяснить, в чём была проблема.

Он отметил, что во многих регионах медперсонал привлекают к работе с эпидемией коронавирусной инфекции без должного оформления, по его мнению, здесь было то же самое.