В Калининградской области медики массово отказываются выходить на работу

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4 мая 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Росбалт"

pixabay.com, врач

Министр здравоохранения Калининградского региона Александр Кравченко сообщил о критической ситуации в связи с нехваткой врачей. По его словам, многие медики и медсестры не хотят выходить на работу из-за опасений за здоровье.

Как заявил Кравченко, это около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала. Он их понимает, ведь у многих семья, дети.

Продолжающие работу врачи будут выходить на службу по сменам, чтобы восстанавливать силы.

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