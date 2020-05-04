Клинический психолог Елена Круглякова: «Если не станет врачей, кто лечить нас будет?»

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4 мая 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Elena Kruglyakova

Pixabay

Клинический психолог Елена Круглякова поделилась у себя в Facebook публикацией, в которой рассказала, как коронавирус губит врачей.

На этой неделе у моего зятя, врача, умерло двое друзей, один сосудистый хирург, другой анестезиолог. Врачи высшей категории, аорты шьют. Шили… Они умерли на ИВЛ, их не смогли спасти.

Дочь общается с коллегами в нескольких медицинских чатах, и у каждго (каждого) участника есть умершие друзья, коллеги, родственники – врачи. В чатах врачи, которые ещё живы пока, ведут свою собственную статистику. Она не имеет ничего общего с той, которой нас кормят СМИ.

Можно как угодно относиться к ситуации: забалтывать, зажёвывать, засмеивать, верить в конспирологию, передел мира, в то, что болезни не существует, что это искусственно созданная ситуация, выгодная определенному кругу заинтересованных лиц. Можно ржать, можно беситься, отрицать очевидное, – да всё, что угодно. Но! Никогда еще среди врачей не было столько смертей. Это факт. Никогда еще врачи высочайших квалификаций не занимались инфекционными больными в таком масштабе.

А вот история одного ковидника. Вернее, лишь малая ее капля, известная мне от непосредственного участника. То, что он успел сказать за несколько минут.

Военный госпиталь, в котором он оперировал, было решено переделать под ковидник, на что было отведено три недели. Всех врачей, независимо от их профиля, квалификации и пр., также переподготовили для работы с больными с ковид. Заступить на вахту они должны были вчера, сроков вахты им никто не установил. Госпиталь сдали за неделю до установленного срока, о чем браво отрапортовали высшему руководству.

По итогам переделки:

1. Была нанята бригада таджиков, которая проживала прямо в здании госпиталя. Они спали на полу, подстелив матрасы, завезенные для пациентов. В результате один из них заболел и уже на ивл, остальные, понятно, носители. Матрасы были зачем-то взрезаны и выволочены на помойку, но потом их вернули, и теперь на них будут размещать пациентов. Бригаду, кстати, не кормили, забыли, наверное, и многие рабочие просто на стадии истощения.

2. Таджики разворовали всё, что было в госпитале, включая хирургические инструменты (зачем они им..), открыто, не стесняясь перекидывая имущество прямо через забор.

3. Все ковидные больницы по санитарным нормам должны быть в обязательном порядке оборудованы приточной и вытяжной вентиляцией. Но выделенные на это деньги были украдены. В итоге при приемке здания было сказано: «Ничего, тепло уже, окна откроете».

4. Цементный раствор сливался прямо в унитазы, теперь он там застыл, и вся система канализации выведена из строя.

5. Деньги, выделенные на защитные комплекты для врачей, были украдены. Вместо комплектов для врачей закупили х/б пижамы.

6. Деньги, выделенные на оборудование реанимации, были украдены. Теперь вместо тридцати коек в реанимационных палатах всего шесть.

7. Деньги, выделенные на индивидуальные системы снабжения больных кислородом, были украдены. Их нет и вероятно не будет.

Я не буду продолжать этот скорбный список, он бесконечен. Скажу только, что все «недоделки» теперь доводят до ума врачи. ВРАЧИ!!!

Да, кстати, завотделенением после первого дня работы госпиталя в новом режиме наутро прислал СМС, что у него поднялась высокая t, и он не сможет выйти на работу. Ну вот и всё!

И ещё несколько фактов. Те денежные надбавки, которые обещаны врачам, еще ни один известный нам доктор так и не получил. Да и получит ли… И не подумайте, что речь идет о честном повышении зарплаты, нет. Это деньги, которые будут начисляться исключительно за время, проведенное в грязной зоне, которое будет учитываться посекундно. Остальное рабочее время, круглые сутки на ногах и пр., в зачет не идет!

Да. Вот еще что, если вы вдруг не знали. Легкие выздоровевших от короновирусной пневмонии больных восстановлению не подлежат. Ну, или почти. Все зависит от общего состояния организма, кошелька, степени поражения и прочих множественных факторов. Легкие превращаются в хлам.

Можно говорить о чем угодно, да.

Но если не станет врачей, кто лечить нас будет?