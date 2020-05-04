В Тюмени нашли солдата, сбежавшего из воинской части 15 лет назад

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4 мая 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт Минобороны РФ

15 лет назад уроженец Магадана устроил побег из воинской части в Тюмени части. Все это время 35-летний Евгений Южанин скрывался в Тюменской и Свердловской областях, где подрабатывал случайными заработками.

Как выяснилось, уважительных причин для самоволки солдат-срочник не имел. Но с тех пор, как в декабре 2004 года рядовой покинул военную часть, его никто не видел, даже родственники.

О том, как удалось найти самовольщика, не сообщается. Уголовное дело в отношении мужчины решили прекратить, хотя по закону избежать ответственности за самовольное оставление части военнослужащий может, только если он пошел на это из-за тяжелого состояния здоровья, смерти близкого человека и «иных неблагоприятных жизненных ситуаций».

Ранее сообщалось, что в Тюмени на майские праздники любителей шашлыков будут отслеживать с воздуха.