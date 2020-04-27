В Тюмени на майские праздники любителей шашлыков будут отслеживать с воздуха

Тюменцев, нарушающих противопожарный режим, на майских праздниках будут отслеживать с помощью беспилотных летательных аппаратов силами авиационного управления Росгвардии.
Сообщается, что проверять будут в том числе садовые товарищества и дачные поселки.
Беспилотники будут снимать нарушителей и в режиме реального времени передавать видео операторам спецотряда, которые по ориентировке будут ловить и штрафовать их.
Правоохранители подчеркнули, что речь в данном случае идет не столько о нарушении режима самоизоляции, сколько о пожарной безопасности. В частности, за разведение открытого огня, в том числе и на собственных участках, тюменцам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области у 14 вахтовиков подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.