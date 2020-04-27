В Тюмени на майские праздники любителей шашлыков будут отслеживать с воздуха

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27 апреля 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Тюменцев, нарушающих противопожарный режим, на майских праздниках будут отслеживать с помощью беспилотных летательных аппаратов силами авиационного управления Росгвардии.

Сообщается, что проверять будут в том числе садовые товарищества и дачные поселки.

Беспилотники будут снимать нарушителей и в режиме реального времени передавать видео операторам спецотряда, которые по ориентировке будут ловить и штрафовать их.

Правоохранители подчеркнули, что речь в данном случае идет не столько о нарушении режима самоизоляции, сколько о пожарной безопасности. В частности, за разведение открытого огня, в том числе и на собственных участках, тюменцам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области у 14 вахтовиков подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.