В Тюменской области у 14 вахтовиков подтвердился диагноз коронавирусная инфекция

У 14 вахтовиков на месторождении в Уватском районе Тюменской области подтвердился COVID-19.
В областном управлении Роспотребнадзора, где сообщили о заражении, также заявили об ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе.
В ведомстве говорят, что уровень заболеваемости в Тюменской области свидетельствует о наличии рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе, в вахтовых поселках при осуществлении так называемой поэтапной перевахтовки персонала.
Роспотребнадзор обязал нефтяников Тюменской области временно отстранить от работы на месторождениях сотрудников с определенными хроническими заболеваниями и специалистов в возрасте старше 65 лет.
Кроме этого, отныне перед началом вахты вновь прибывшие нефтяники обязаны проходить двухнедельный карантин.
Ранее Минобороны РФ подтвердило заражение военнослужащих в Тюменском военном училище.