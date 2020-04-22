В Тюменской области у 14 вахтовиков подтвердился диагноз коронавирусная инфекция

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22 апреля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

У 14 вахтовиков на месторождении в Уватском районе Тюменской области подтвердился COVID-19.

В областном управлении Роспотребнадзора, где сообщили о заражении, также заявили об ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе.

В ведомстве говорят, что уровень заболеваемости в Тюменской области свидетельствует о наличии рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе, в вахтовых поселках при осуществлении так называемой поэтапной перевахтовки персонала.

Роспотребнадзор обязал нефтяников Тюменской области временно отстранить от работы на месторождениях сотрудников с определенными хроническими заболеваниями и специалистов в возрасте старше 65 лет.

Кроме этого, отныне перед началом вахты вновь прибывшие нефтяники обязаны проходить двухнедельный карантин.

Ранее Минобороны РФ подтвердило заражение военнослужащих в Тюменском военном училище.