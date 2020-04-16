Минобороны РФ подтвердило заражение военнослужащих в Тюменском военном училище

В Тюменском высшем военном инженерном училище 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник заразились коронавирусной инфекцией, их тесты на COVID-19 оказались положительными.
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о заражении военных в Тюмени. По данным оборонного ведомства, «в Тюменском высшем военном инженерном командном училище в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат».
Прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) организовала проверку в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, где выявили коронавирус
Ранее в СМИ появилась информациях о трех военнослужащих, зараженных коронавирусом, и у двух из них были контакты с солдатами.