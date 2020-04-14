«Коммерсантъ»: В армии РФ выявлено несколько случаев заражения коронавирусом

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14 апреля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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По данным Минобороны РФ на 30 марта, в российской армии было официально подтверждено минимум три случая заражения COVID-19 среди личного состава: у 25-летнего прапорщика, у полковника и у мичмана Северного флота.

Минобороны оценивает санитарно-эпидемиологическое состояние по коронавирусной инфекции в вооруженных силах России как «неустойчивое». Прапорщик проходит лечение на дому. «Противоэпидемические мероприятия» «проведены в полном объеме». Установлено, что с ним контактировали 10 человек.

В больнице в Коммунарке находится военнослужащий в звании полковника. Он находится в «удовлетворительном состоянии» У него не было контактов с военнослужащими. Мичман Северного флота проходит лечение в больнице, с ним контактировал 51 человек. По данным СМИ, как минимум 133 военнослужащих контактировали с другими носителями вируса. Все они изолированы, находятся под медицинским наблюдением, признаков инфекционных заболеваний не имеют.

12 апреля Минобороны отчиталось перед правительством о мерах подготовки к возможному росту числа заболевших. В военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тысяч инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя.

По данным Минобороны, многофункциональный медицинский центр в Калининграде строится с середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Новый медицинский центр оборудованный современной техникой на 100 мест должен быть сдан к концу апреля.