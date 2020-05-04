В России в онлайн-акции «Георгиевская ленточка» уже приняли участие более 200 тысяч человек

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4 мая 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт «Волонтеры Победы».

Из-за пандемии акция проходит в новом формате – организаторы предложили гражданам принять участие в мероприятии онлайн, выложив фото с ленточкой в соцсетях.

«К непривычному формату акции уже присоединились более 200 тысяч человек», – говорится в сообщении на сайте «Волонтеров Победы».

В этом году волонтеры не раздают георгиевские ленты на улице. Но получить ленточку можно в магазинах, заправках и аптеках. Кроме того, волонтеры вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Также сообщается, что к акции активно присоединяются и представители зарубежья – уже 35 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Латвия и Ливан, присоединились к онлайн-формату «Георгиевской ленточки».

Ранее сообщалось, что в Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.