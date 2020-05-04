Пес два месяца ждал хозяина на льду в Магадане

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4 мая 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, пес

Черного пса обнаружили на заледеневшей бухте Нагаева рыбаки и сообщили зоозащитникам. Выяснилось, что собака на протяжении 2 месяцев сидела на месте, где ее бросил бездушный человек.

Кобеля прозвали Чернышом, хотя гораздо больше ему подошла бы кличка Хатико. Черныш никого к себе не подпускал, а еду приходилось оставлять за несколько метров. Зоозащитники до последнего думали, что хозяин собаки вернётся, однако, когда лёд начал таять, было принято решение спасать силой. «Полдня пришлось за ним гоняться, но ради спасения животного мы это сделали», — говорит руководитель местного филиала ДВРПСО МЧС Павла Клочкова.

Пса решил забрать один из рыбаков, который обнаружил животное, а затем вместе с волонтёрами ежедневно проведывал его.

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