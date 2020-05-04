В Адыгее известный педагог победила коронавирус, но скончалась от инсульта

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4 мая 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт органов власти Республики Адыгея

Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея из города Адыгейска попала в инфекционный госпиталь в Майкопе с диагнозом коронавирусная инфекция.

В региональном оперативном штабе сообщили, что педагог вылечилась от коронавируса, тест оказался отрицательным, тем не менее, 69-летняя женщина скончалась. Причиной смерти стал инсульт.

С подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционном госпитале скончались еще двое жителей Адыгейска – медсестра городской поликлиники, позже – ее супруг.

Общее число погибших от коронавируса в Адыгее составило семь человек. Первой жертвой COVID-19 оказался 46-летний врач-онколог республиканского онкодиспансера.