Бывший митрополит Астраханской области скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

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4 мая 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Митрополит Иона. Фото: сайт Астраханской и Камызякской епархии.

Бывший митрополит Астраханской и Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин) скончался в больнице № 50 в Москве в ночь на 4 мая в возрасте 78 лет.

По предварительным данным, причиной стала пневмония, вызванная коронавирусом. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Юрий Карпухин родился в 1941 году в Москве, он учился в Московской духовной семинарии, затем в Московской духовной академии. В 1965 году принял постриг. Митрополит Иона был почетным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в столичном Алтуфьеве.

С 2016 года митрополит находился на пенсии по состоянию здоровья и в связи с достижением 75-летнего возраста.

Ранее Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от походов в церковь.