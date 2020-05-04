Своевременная благотворительность. В разгар пандемии Правительство России выделило 10 млн. долларов на борьбу с саранчой в Африке

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4 мая 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство России в разгар пандемии и острой нехватке медицинского оборудования и средств защиты, решило помочь далеким африканским странам справиться с ужасной напастью – нашествием саранчи. О столь щедром добровольном пожертвовании в 10 миллионов долларов стало известно из сообщений на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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В новости под заголовком «Россия вступает в борьбу с пустынной саранчой в Африке» рассказывается, что направленные российскими властями средства будут перечислены на борьбу с насекомыми в Эфиопии, Кении, Уганде и Южном Судане, где с начала года наблюдается крупнейшее за последние десятилетия нашествие пустынной саранчи. На эти деньги специалисты приобретут пестициды, горючее, а также технику и оборудование, необходимые для борьбы с вредителями.

«А что так мало? На эти деньги лучше маски бесплатно раздавали в метро Москвы, а то они предлагают их купить и штрафуют, если не найдешь», «Нам уже открыто говорят - россиянин ты хуже саранчи, тебе деньги не положены», «Ну правильно, им же африканцы налоги платят, вот они им и помогают», - возмущаются пользователи Сети. И это лишь то. что мы можем опубликовать без санкций Роскомнадзора.