«Маски не спасут. Мы не можем организовать защиту от эпидемии. Разрушена система здравоохранения», заявили в «Лиге защиты врачей»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Президент организации Семён Гальперин считает, что главная проблема России в борьбе с коронавирусом кроется в разрушенной системе здравоохранения в стране.

«Обычные медицинские маски часто используются не по назначению, они не защищают от вируса. Путём запрета на вывоз не решить проблему дефицита, если у нас не работает система обеспечения здравоохранения защитными костюмами и другими средствами. Основная проблема — это организация системы здравоохранения. Она у нас практически разрушена, у нас нет больниц, не хватает врачей. Мы пожинаем плоды оптимизации. К сожалению, системой здравоохранения у нас управляют те же люди, которые её разрушали в последние годы. Они не способны организовать сейчас защиту от эпидемии. Они разрушили эпидемиологическую службу, инфекционную службу, в Москве закрыли половину больниц, а сейчас кричат, что не хватает больниц»,- цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

На врачей сейчас давят со всех сторон именно те чиновники, которые в свое время настаивали на сокращении медперсонала, урезали зарплаты и закрывали больницы. Поэтому в России врачи падают из окон, а власть все так же продолжает отчитываться об успехах в борьбе с пандемией.