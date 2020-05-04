Онищенко предположил, когда вспышку коронавируса можно признать оконченной

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4 мая 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer АГН Москва

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, когда можно считать оконченной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Онищенко отметил, что в дальнейшем COVID-19 будет продолжать циркулировать, как и многие другие вирусы. Из-за этого сейчас стоит задача не полностью избавиться от него, а вывести коронавирус на «доэпидемический уровень».

Эксперт считает, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией можно считать «законченной» тогда, когда из больницы будет выписан последний больной с COVID-19, а также двух инкубационных периодов после последнего случая. «А когда будет этот последний больной, это мы с вами должны решить, и выполнять возложенные на нас требования», - добавил Онищенко.