В Сургуте сорвалась вечеринка «влиятельных людей»

Ночью полиция Сургута накрыла подпольную вечеринку. В модном ресторане города собрался «цвет предпринимательского сообщества» - около 10 бизнесменов и бизнесвумен, владельцы и руководители различных бизнес-структур.
"Накапала" на них полиции жительница города, сообщив, что в одном из ресторанов проходит вечеринка. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. Как пишут местные СМИ, гуляющие скандалили с полициейскими, представляясь при этом "независимыми СМИ" и объясняли свое поведение тем, что в самоизоляции у них рушится бизнес, и они "уже два месяца без прибыли".
На веселящихся составили протоколы об административном правонарушении. Директора заведения также хотят привлечь к ответственности, но неизвестно, где руководитель.
Воробьев предложил отправить нарушителей самоизоляции поработать на "скорой"