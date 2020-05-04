В Сургуте сорвалась вечеринка «влиятельных людей»

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4 мая 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, вечеринка

Ночью полиция Сургута накрыла подпольную вечеринку. В модном ресторане города собрался «цвет предпринимательского сообщества» - около 10 бизнесменов и бизнесвумен, владельцы и руководители различных бизнес-структур.

"Накапала" на них полиции жительница города, сообщив, что в одном из ресторанов проходит вечеринка. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. Как пишут местные СМИ, гуляющие скандалили с полициейскими, представляясь при этом "независимыми СМИ" и объясняли свое поведение тем, что в самоизоляции у них рушится бизнес, и они "уже два месяца без прибыли".

На веселящихся составили протоколы об административном правонарушении. Директора заведения также хотят привлечь к ответственности, но неизвестно, где руководитель.

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