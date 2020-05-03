Воробьев предложил отправить нарушителей самоизоляции поработать на

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высказал свое отношение к гражданам, которые в условиях пандемии COVID-19 компаниями жарят шашлыки, устраивают дискотеки. Нужно сделать так, чтобы это было "дурным тоном".
Губернатор области порекомендовал людям с "избыточным количеством энергии" обращаться к властям, чтобы те их трудоустроили на "скорую помощь", где из-за нехватки сотрудников пустуют машины. Нарушители самоизоляции вполне могут транспортировать больных в стационары. Об этом Андрей Воробьев заявил в программе "Вести. Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".
Власти Московской области заявили, что с 12 мая в регионе будут взыматься штрафы за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты.