В Подмосковье ввели штрафы за несоблюдение масочного режима

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2 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: pixabay.com

Власти Московской области заявили, что с 12 мая в регионе будут взыматься штрафы за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Известно, что с 1 мая на территории Подмосковья введён масочный режим.

«С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной! За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому, нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф 4000 рублей», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что контроль за соблюдением предписания правительства будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.