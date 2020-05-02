Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Подмосковье ввели штрафы за несоблюдение масочного режима

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Подмосковье ввели штрафы за несоблюдение масочного режима
фото: pixabay.com

Власти Московской области заявили, что с 12 мая в регионе будут взыматься штрафы за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Известно, что с 1 мая на территории Подмосковья введён масочный режим.

«С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной! За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому, нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф 4000 рублей», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что контроль за соблюдением предписания правительства будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.

БА

Общество

В Москве не исключили ужесточения контроля за выдачей пропусков

В Москве не исключили ужесточения ограничительных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если понадобится снизить поток людей на дорогах и в метро, то ограничительные меры, в том числе контроль за выдачей электронных пропусков и поездок между ними, будут ужесточены.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью