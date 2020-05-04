В Волгоградской области коронавирусом заразились шесть грудных детей

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4 мая 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Фото: соцсети

В детскую инфекционную больницу Волгоградской области, где уже лечатся 44 ребенка, привезли шесть грудничков, которые из заразились COVID-19.

По данным областного оперативного штаба, коронавирус подтвердился у шести детей первого года жизни, еще четырем пациентам не исполнилось 14 лет. Подробности причин заболевания малышей не сообщаются.

В целом по области большинство заболевших – волгоградцы средних лет. В числе новых заболевших – десять горожан от 50 до 64 лет. В больницы поступили также три пенсионера в возрасте старше 65 лет.

Также сообщается, что в конце марта пациентами инфекционной больницы Волгограда становились местные жители, вернувшиеся домой из-за рубежа, а в апреле – вахтовики, которые работали в Москве и в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в соседнем Ставрополье коронавирус унес жизни еще двух человек.