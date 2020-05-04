Блогеры, устроившие шашлыки в центре Петербурга, объяснили свои мотивы

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Молодые люди, которые в разгар режима всеобщей самоизоляции решили пожарить шашлыки на Сенной площади в Санкт-Петербурге, объяснили свои действия. По словам блогеров, таким образом они хотели поднять настроение петербуржцам.

«Это не провокация и не призыв. Когда мы жарили шашлыки... Мы ничего не нарушали… сделали все максимально законно. Это спонтанные действия, хотели повеселиться. Настоящая эпидемия - это страх», - заявили молодые люди. Они отметили, что старались соблюдать технику безопасности, не жгли костры и взяли с собой достаточное количество воды.

Однако, люди не оценили инициативу блогеров. Комментаторы раскритиковали их поведение и напомнили про введенные из-за коронавируса ограничения.