В Челябинской области планируют ввести обязательный масочный режим

Власти Челябинской области планируют ввести на территории региона с 12 мая обязательный масочный режим.
Как говорится в сообщении регионального оперативного штаба, маски необходимо будет носить в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях.
Также сообщается, что с 6 мая такой режим введут в рекомендательном характере.
Чтобы обеспечить население области средствами инидвидуальной защиты, в регионе начала работать линия по производству медицинских масок. При полной загрузке линия будет производить 5 млн штук масок в месяц. Первую партию отправят в медучреждения. Затем они станут поступать в аптеки.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области продолжается резкий рост заражения коронавирусом.