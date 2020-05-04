В Челябинской области планируют ввести обязательный масочный режим

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4 мая 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт Госдума РФ

Власти Челябинской области планируют ввести на территории региона с 12 мая обязательный масочный режим.

Как говорится в сообщении регионального оперативного штаба, маски необходимо будет носить в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях.

Также сообщается, что с 6 мая такой режим введут в рекомендательном характере.

Чтобы обеспечить население области средствами инидвидуальной защиты, в регионе начала работать линия по производству медицинских масок. При полной загрузке линия будет производить 5 млн штук масок в месяц. Первую партию отправят в медучреждения. Затем они станут поступать в аптеки.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продолжается резкий рост заражения коронавирусом.