В Латвии грядут поправки к закону о публичных мероприятиях

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4 мая 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент Латвии Эгил Левитс, globallookpress.com, © Guo Qun

Президент Латвии Эгил Левитс отправил в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону о публичных мероприятиях, запрещающие символику и форменную одежду тоталитарных режимов.

Что значит форма тоталитарного режима в Латвии?

Режим периода СССР и нацистской Германии.

Совершенно очевидно, что политика Латвии – уровнять два режима. И соответственно, на публичных мероприятиях нельзя будет появляться в форменной одежде СССР, его республик и нацистской Германии.

Президент Латвии попросил Сейм исправить некоторые неточности формулировок, которые могут привести к двоякой трактовке закона. По мнению г-на Левитса, должен быть составлен полный список исключений, когда форма разрешена, потому что формулировка «если цель использования не связана с прославлением тоталитарных режимов и оправданием преступных деяний» может пониматься по-разному.

Более того, президент Латвии предложил добавить пункт о том, что ответственность за нарушения несут не только организаторы мероприятий, но и участники и зрители.

Что же запрещено в Латвии в формате тоталитарных режимов?

Форменная одежда и ее элементы – опознавательные знаки, кокарды, погоны и т.д. Запрещены гербы и гимны СССР и его бывших республик и нацистской Германии, свастики, серп и молот и пятиконечная звезда.

Есть ли исключение?

Есть. Случаи, когда ношение формы не связано с прославлением тоталитарных режимов (например, съемки фильма) и получено специальное разрешение от самоуправления, на территории которой планируется проведение такого мероприятия.

Штраф за нарушение закона для физических лиц составит 350 евро, для юридических – 2900 евро.

А как же быть тогда с шествием легионеров 16 марта?

Справедливости ради заметим, что они не носят 16 марта форму, которая прославляет нацистский режим. Точно – нет! Эта форма, в которую одевались солдаты Латвии еще до нацистского режима. Национальная форма.

Но!!! На мой личный взгляд, само шествие латышских легионеров СС – позорно!

И самое важное!!! Шествие легионеров проходит около памятника Свободы в Риге. И стоит обратить пристальное внимание на шеврон из цветов, который расположен около памятника… Вот он «конкретно смахивает» на символику нацистского режима. Понятно, что все внимание журналистов, зрителей приковано к самим легионерам и рассматривать шеврон, увы, «не досуг». А стоит присмотреться и сравнить…

Что же получается?

Президент Латвии считает, что в законе о тоталитарных режимах есть лазейки, которые следует искоренить. А как тогда быть с шевронами? Как тогда быть с тем, что парламент Латвии поминает минутой молчания ушедшего легионера? Вот только не стоит говорить, что Сейм Латвии почтил память депутата! Это был латышский легионер СС, который пытался навязать мнение, что легионеры – герои! Они якобы боролись за независимость. Нет! Они служили Адольфу Гитлеру. Они давали ему клятву. И это далеко не разговор «прошедших времен». Преступление против человечности не имеет срока давности!

И еще… Г-н Левитс решил рассмотреть данный вопрос в канун 75-летия Победы. Символично… А почему бы не рассмотреть очередные поправки в канун 16 марта?

Ответа на вопрос не будет! И так понятно!