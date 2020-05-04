Вся семья Муфтия Дагестана заражена коронавирусом

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4 мая 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: muftiyatrd.ru, Ахмад Абдулаев

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев и вся его семья перенесли COVID-19, сообщила супруга и советник духовного лидера Дагестана Айна Гамзатова. Тяжелее всех болел муфтий Аблулаев.

"Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей. Сейчас мы на стадии восстановления", - сообщила Гамзатова, говорится на сайте Духовного управления мусульман Дагестана.

Женщина просит властей обеспечить необходимой техникой третью городскую больницу Махачкалы, которую планируют переоборудовать в госпиталь по лечению коронавирусных больных. По ее словам, ее с супругом дважды перевозили оттуда в другие больницы для проведения КТ. "Скажите, эти три врача смогут каждого больного так возить по всему городу на скорых для проведения КТ? Вы же понимаете, это невозможно!" - отмечает Гамзатова.

Многие регионы РФ оказались в группе риска именно из-за плотности населения. Пока там не будет увеличено тестирование, ни о каком контроле над эпидемией и выходе на плато говорить нельзя.