«Люди просто не доживают до тестирования»: как коронавирус губит регионы РФ с высокой плотностью населения

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1 мая 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Фото: Максим Федоров / ТАСС

Многие регионы РФ, такие как Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, Севастополь, оказались в группе риска именно из-за плотности населения. Пока там не будет увеличено тестирование, ни о каком контроле над эпидемией и выходе на плато говорить нельзя.

Первыми тревогу из-за роста заболевших забили жители Дагестана. Глава администрации сельского поселения Тебекмахи Маджид Маджидов опубликовал видеообращение к правительству и главе республике Владимиру Васильев. В ролике он отметил, что за последние месяцы в селе резко выросло число простудно-вирусных заболеваний, резко возросла и смертность. При этом, ни одному жителю не сделали тест на коронавирус: «Невозможно на это смотреть. Невозможно смириться с нашим бессилием», — заявил Маджидов.

Оператор горячей линии оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестане объяснила, что отстутствие тестирования объясняется просто – нехватка врачей, ведь многие из них также заболели: «У самих врачей нет никакой защиты, они болеют, и некому брать мазки. У нас даже машины скорой помощи не успевают на вызовы приезжать, потому что вызовов слишком много, и у всех ситуация экстренная». Резкий рост внебольничных пневмоний фиксируют во многих районах, городах и селах Дагестана, при этом количество проведённых тестов растёт крайне медленно: «Количество больных пневмонией превышает пациентов с коронавирусом. Люди просто не доживают до тестирования».

Россия сейчас занимает второе место в мире после США по количеству проведённых тестов. Но главная проблема – перекос. Стабильный прирост новых случаев заражения идёт в регионах, где сложилась неблагополучная ситуация с проведением тестов: «В регионах с высокой плотностью населения, таких как Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, Севастополь и проч., количество проводимых тестов выросло за апрель незначительно или даже вовсе осталось на прежнем уровне».

А вот лидером по количеству проведенных тестирований на 100 тыс. населения в России стала Сахалинская область: «С начала апреля всем сахалинцам с подозрением на пневмонию делают не только тест на COVID-19, но и обязательную компьютерную томографию легких. Для диагностики задействовано 13 компьютерных томографов, ежедневно проводится до 450 КТ-исследований, в сутки выявляют от 6 до 20 случаев «внебольничных пневмоний». Обязательному обследованию на КТ и тестированию на коронавирус подлежат все находящиеся на карантине жители области и приезжие. На сегодня вновь выявляемые случаи коронавирусной инфекции фиксируются большей частью именно у приезжих».

Именно такой «Сахалинский» подход может помочь взять под контроль распространение инфекции. В противном случае вирус опережает власти и обесценивает все их усилия.