Сенатор: Дистанционные формы занятости требуют детальной проработки

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4 мая 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Зампредседателя СФ Галина Карелова. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Рабочая группа Совета Федерации рассматривает предложения по законодательному регулированию дистанционных форм занятости. Об этом сообщила зампредседателя Совфеда Галина Карелова.

«Возможность таких форм занятости очевидна и в дальнейшем, после завершения сложного периода ограничительных мер из‑за коронавируса. Тем не менее, это одна из тем, которая требует детальной проработки», – заявила сенатор.

По ее словам, в условиях новой сложившейся ситуации в стране стали активно применяться дистанционные формы занятости, использование которых способствует противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В этой связи, считает Карелова, необходимо на законодательном уровне отрегулировать всю совокупность вопросов, охватывающих содержательный формат дистанционных и гибких форм занятости.

Среди них, в частности, возможность перехода работников на удаленный режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, сокращения сроков предупреждения об изменении определенных сторонами условий трудового договора и о введении неполного рабочего времени, а также об изменении графиков сменности.

Ранее сообщалось, что кражи с банковских карт могут вырасти втрое из-за удаленной работы.