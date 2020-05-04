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В Мордовии скончался пятый пациент с коронавирусом нового типа

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Мордовии скончался пятый пациент с коронавирусом нового типа
pixabay.com

В Мордовии скончался пятый пациент с коронавирусом. Известно, что мужчина страдал хроническим пиелонефритом и ожирением третьей степени.

Всего в регионе зафиксировано 867 случаев коронавируса нового типа, 121 человек выписан после выздоровления.

Сообщается: состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. Девятнадцать жителей находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, восемь из них с положительным анализом на коронавирусную инфекцию.

Ранее за последние сутки в Кировской области выявлен 31 случай заражения COVID-19. 

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