В Мордовии скончался пятый пациент с коронавирусом нового типа

В Мордовии скончался пятый пациент с коронавирусом. Известно, что мужчина страдал хроническим пиелонефритом и ожирением третьей степени.
Всего в регионе зафиксировано 867 случаев коронавируса нового типа, 121 человек выписан после выздоровления.
Сообщается: состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. Девятнадцать жителей находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, восемь из них с положительным анализом на коронавирусную инфекцию.
Ранее за последние сутки в Кировской области выявлен 31 случай заражения COVID-19.