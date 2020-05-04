В Кировской области число заболевших коронавирусом может превысить 700 человек

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4 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Фото: Pixabay

За последние сутки в Кировской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших составляет 674.

По данным областного оперативного штаба, состояние пациентов преимущественно удовлетворительное, нуждающихся в ИВЛ нет. Ежедневно из больниц выписывается все больше кировчан, успешно поборовших вирус – накануне выписали 14 пациентов из инфекционных госпиталей.

Всего за период пандемии обследование на коронавирус в Кировской области прошли более 46,5 тысяч человек.

Ранее в Кировской области спрогнозировали выход на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.