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Российские вузы смогут сами решать, проводить ли выпускные вечера

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российские вузы смогут сами решать, проводить ли выпускные вечера
Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавирусной инфекции выпускные во многих российских вузах оказались под угрозой. В Минобрнауки заявили, что высшие учебные заведения страны в праве самостоятельно решать, стоит ли проводить торжества.

В ведомстве отметили, что данная ситуация не регламентируется российским законодательством об образовании, поэтому руководство вузов может решать, стоит ли организовывать выпускные вечера.

«Решение о проведении торжественной церемонии вузы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации… В целях обеспечения сохранности здоровья обучающихся вузы должны принимать все меры санитарной безопасности», - сказано в сообщении ведомства.

АБ

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