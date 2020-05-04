Семейные проблемы можно решить при помощи уборки

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4 мая 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции во многих семьях стал причиной недопониманий и разногласий. Психолог Лариса Ренар посоветовала решить конфликтные ситуации при помощи домашней уборки.

«Есть три способа, как справиться с любой ситуацией. Первое: уйти из ситуации. Однако сейчас мы этого сделать не сможем. Второе: изменить ситуацию. Здесь нужно понимать, в чем корень проблемы», - рассказала эксперт. Выбравшим второй путь она рекомендовала проконсультироваться у специалистов на горячих линиях.

Также Ренар отметила, что существует и третий способ – отвлечься от назревающего скандала. Отличным способом может стать генеральная уборка. При помощи физического труда можно направить негативные эмоции в полезное русло, а заодно и навести порядок дома.