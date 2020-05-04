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Попова рассказала, как скоро станут видны последствия нарушения самоизоляции

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Попова рассказала, как скоро станут видны последствия нарушения самоизоляции
Фото: pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в скором времени станут видны последствия нарушений режима всеобщей самоизоляции. По ее словам, первые результаты появятся уже через 7-8 дней.

Попова отметила, что, по опыту некоторых регионов страны, очевидные результаты пренебрежения режимом самоизоляции проявляются в среднем через неделю.

«Любое нарушение, оно, как мы видим в некоторых субъектах, - да, мы нарушили, мы свободные, вольные люди, - результат 7-8 дней, он очевиден. Он очень тяжелый, для кого-то крайне печальный. Потому что люди начинают болеть, и болеть тяжело», - заявила она.

АБ

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