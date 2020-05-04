Дмитрий Песков рассказал, каких действий ждать от Владимира Путина 9 мая

Представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что участие в памятных мероприятиях 9 Мая с участием президента России Владимира Путина не будет массовым.
В этот день российский лидер возложит цветы к Вечному огню и сделает обращение ко всем россиянам. "Никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. И, конечно, глава государства поступить по-другому просто не мог", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
СМИ опубликовали видео репетиции воздушной части парада, приуроченного ко дню празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне.