Дмитрий Песков рассказал, каких действий ждать от Владимира Путина 9 мая

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4 мая 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что участие в памятных мероприятиях 9 Мая с участием президента России Владимира Путина не будет массовым.

В этот день российский лидер возложит цветы к Вечному огню и сделает обращение ко всем россиянам. "Никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. И, конечно, глава государства поступить по-другому просто не мог", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

СМИ опубликовали видео репетиции воздушной части парада, приуроченного ко дню празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне.