В ЦРБ города Лабинска от коронавируса умирает уже третий сотрудник

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4 мая 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 21-м летальном случае в регионе и третьем – в центральной районной больнице города Лабинска.

Скончавшийся 52-летний мужчина работал водителем в ЦРБ города Лабинска. 18 апреля у него поднялась температура, однако он не стал обращаться за медицинской помощью.

21 апреля его доставили в инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Как выяснилось, мужчина страдал ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Анализ на COVID-19 показал положительный результат.

29 апреля пациента перевели на ИВЛ, но спасти мужчину не удалось, сообщили в пресс-службе администрации края.

22 апреля в этой же больнице умер 54-летней врач-реаниматолог, заразившийся коронавирусом, а спустя четыре дня скончался рентгенолог, у которого тоже диагностировали COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим.