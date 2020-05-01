В Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим

На Кубани ношение медицинских масок в общественных местах стало обязательным. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.
«Все без исключения, кто выходит в магазин, аптеку, на работу – должны быть в средствах защиты», – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который поручил постоянно контролировать наличие масок в аптеках края.
Он также добавил, что карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая, но ужесточать объявленные в апреле ограничительные меры власти не будут.
По данным на 30 апреля, в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 1017 граждан, в том числе у 68 детей.
Ранее на Кубани коронавирусом заболела парикмахер, работавшая во время карантина.