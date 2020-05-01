В Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим

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1 мая 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kubnews.ru

Фото: сайт Госдума РФ

На Кубани ношение медицинских масок в общественных местах стало обязательным. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.

«Все без исключения, кто выходит в магазин, аптеку, на работу – должны быть в средствах защиты», – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который поручил постоянно контролировать наличие масок в аптеках края.

Он также добавил, что карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая, но ужесточать объявленные в апреле ограничительные меры власти не будут.

По данным на 30 апреля, в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 1017 граждан, в том числе у 68 детей.

Ранее на Кубани коронавирусом заболела парикмахер, работавшая во время карантина.