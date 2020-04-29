На Кубани коронавирусом заболела парикмахер, работавшая во время карантина

В Краснодарском крае коронавирусную инфекцию выявили у парикмахера, которая работала, несмотря на существующий запрет.
Как выяснилось 46-летняя жительница Крымска контактировала с первым заболевшим в районе - 81-летним мужчиной. По предварительным данным, парикмахер продолжала работать в закрытом помещении салона.
Сейчас женщину госпитализировали. Ряд ее клиентов подтвердили свои визиты к ней и сдали анализы.
Ранее сообщалось, что Кубань вошла в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом.