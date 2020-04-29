На Кубани коронавирусом заболела парикмахер, работавшая во время карантина

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29 апреля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

В Краснодарском крае коронавирусную инфекцию выявили у парикмахера, которая работала, несмотря на существующий запрет.

Как выяснилось 46-летняя жительница Крымска контактировала с первым заболевшим в районе - 81-летним мужчиной. По предварительным данным, парикмахер продолжала работать в закрытом помещении салона.

Сейчас женщину госпитализировали. Ряд ее клиентов подтвердили свои визиты к ней и сдали анализы.

Ранее сообщалось, что Кубань вошла в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом.