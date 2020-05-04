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В Пензенской области коронавирус выявили у трехлетнего ребенка

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Пензенской области коронавирус выявили у трехлетнего ребенка
pixabay.com

В Пензенской области трехлетний ребенок есть среди 27 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила 4 мая пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Известно, что в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Вылечились 175 человек. Среди заболевших было 26 детей. Общее число зараженных в регионе – 539 пациентов.

Губернатор региона Иван Белозерцев ввел с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан.

Ранее в Тамбовской области коронавирус нового типа подтвердился за последние сутки у годовалой девочки и еще 52 жителей.

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