В Тамбовской области коронавирусной инфекцией заразилась годовалая девочка

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4 мая 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Тамбовской области коронавирус подтвердился за последние сутки у годовалой девочки и еще 52 жителей. Об этом сообщает администрация региона.

Известно, что среди новых заболевших 21 мужчина, 29 женщин, трое детей. Возраст взрослых пациентов от 23 до 83 лет. Пятеро зараженных прибыли из других регионов, 48 контактировали с приехавшими из других районов. Все жители чувствуют себя удовлетворительно.

Всего количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в области составляет 842 человека. Из них, 117 выздоровели, 80 выписаны из стационара, 37 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, два летальных исхода.

Ранее в Хакасии скончался молодой врач с коронавирусом.