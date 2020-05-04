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В Хакасии скончался молодой врач с подтвержденным диагнозом COVID-19

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 19rus.info.

В Хакасии скончался молодой врач с подтвержденным диагнозом COVID-19
pixabay.com

Сегодня в хирургическом корпусе Черногорской больницы в Хакасии скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Известно, что медицинское учреждение было перепрофилированном под прием больных с коронавирусом и внебольничными пневмониями. 

Сообщается: пострадавший являлся молодым врачом-травматологом,он работал в Абаканской городской больнице. Мужчина был единственным пациентом в республике с коронавирусом нового типа, находящимся на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Молодому человеку не исполнилось и 30 лет.

Медик стал восьмым жителем Хакасии, который скончался от COVID-19.

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