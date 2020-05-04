В Хакасии скончался молодой врач с подтвержденным диагнозом COVID-19

Сегодня в хирургическом корпусе Черногорской больницы в Хакасии скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Известно, что медицинское учреждение было перепрофилированном под прием больных с коронавирусом и внебольничными пневмониями.
Сообщается: пострадавший являлся молодым врачом-травматологом,он работал в Абаканской городской больнице. Мужчина был единственным пациентом в республике с коронавирусом нового типа, находящимся на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Молодому человеку не исполнилось и 30 лет.
Медик стал восьмым жителем Хакасии, который скончался от COVID-19.
Ранее в Румынии число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 349.