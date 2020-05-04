В РПЦ рассказали о смерти митрополита от «ковидной пневмонии» в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Стало известно о смерти из-за «ковидной пневмонии» почётного настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополита на покое Ионы (Карпухина). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе РПЦ.

«В ночь на 4 мая 2020 года на 79-м году жизни в 50-й больнице Москвы, по предварительной информации - от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин)», - уточнили в РПЦ.

Митрополит Иона родился 13 июня 1941 г. в Москве. С 1 марта 1991 явялется настоятелем Крестовоздвиженского храма, с 1992 - почетным настоятелем. 24 марта 2013 был возведен в сан митрополита.

Ранее сообщалось, что в Курской клинической инфекционной больнице умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. У него выявили двустороннюю пневмонию и коронавирус.