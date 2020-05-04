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Греция: строгий карантин продержался 42 дня

, 12:51 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Блог Сергея Пархоменко

Греция: строгий карантин продержался 42 дня
Сергей ПАРХОМЕНКО, фото соцсети

Когда в России только начинали обсуждать, каким способом власти собираются контролировать передвижение людей в условиях необъявленного карантина, всех очень заинтересовала простая и эффективная система, введенная в Греции. Она заработала 23 марта: был введен порядок с короткими СМСками на номер специальной правительственной службы. Отправляешь, получаешь автоматический ответ с разрешением и идешь по заявленному делу.

Я тогда раз двадцать рассказывал про эту систему по просьбам коллег из разных медиа.

Так вот. Сегодня систему с СМСками отменили. Больше не нужна.

В стране, где к вызову эпидемии подошли разумно, и где население поверило осмысленным и логичным решениям власти, строгие ограничения потребовались на 42 дня. С сегодняшнего дня Греция постепенно начинает открываться.

До сих пор открыты были только аптеки и продуктовые магазины, а в сельской местности еще магазины всяких сельскохозяйственных товаров (семена, саженцы, садовый инструмент и оборудование, всякая сельскохозяйственная химия и удобрения,— это тут тоже считается предметом жизненно важного спроса).

А с сегодняшнего дня открываются:
— розничная торговля книгами, газетами и канцелярскими товарами,
— магазины компьютерной техники и программного обеспечения,
— компании телекоммуникационного оборудования,
— магазины спортивного инвентаря,
— цветочные,
— парикмахерские,
— салоны красоты,
— оптика,
— магазины по продаже слуховых аппаратов.

Одновременно объявлено обязательным ношение маски для всех посетителей и пользователей:
— в общественном транспорте,
— в такси,
— в лифтах,
— в медицинских учреждениях — больницах, клиниках, диагностических центрах.

 

А также ношение маски обязательно для сотрудников:
— общественного транспорта и такси,
— супермаркетов и ​​продуктовых магазинов,
— отделов магазинов, где продается продукция на развес,
— клиник, диагностических центров;
— парикмахерских и салонов красоты.

Ну и тут же напоминают о штрафах, которые применяются неизменно:
— 300 евро за выезд за пределы префектуры постоянного проживания,
— 1000 евро за собрания более 9 человек,
— 5000 евро за преждевременное открытие заведения, которому пока нельзя работать,
— 150 евро за появление без маски там, где это обязательно,
— от 2 000 евро до 100 000 евро за превышение числа клиентов в помещении (регламент установлен на основе площади заведения),
— приостановка работы магазинов, которые систематически игнорирует правила профилактики.

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