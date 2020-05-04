Греция: строгий карантин продержался 42 дня

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4 мая 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели», Сергей ПАРХОМЕНКО, журналист ] Источник: Блог Сергея Пархоменко

Сергей ПАРХОМЕНКО, фото соцсети

Когда в России только начинали обсуждать, каким способом власти собираются контролировать передвижение людей в условиях необъявленного карантина, всех очень заинтересовала простая и эффективная система, введенная в Греции. Она заработала 23 марта: был введен порядок с короткими СМСками на номер специальной правительственной службы. Отправляешь, получаешь автоматический ответ с разрешением и идешь по заявленному делу.

Я тогда раз двадцать рассказывал про эту систему по просьбам коллег из разных медиа.

Так вот. Сегодня систему с СМСками отменили. Больше не нужна.

В стране, где к вызову эпидемии подошли разумно, и где население поверило осмысленным и логичным решениям власти, строгие ограничения потребовались на 42 дня. С сегодняшнего дня Греция постепенно начинает открываться.

До сих пор открыты были только аптеки и продуктовые магазины, а в сельской местности еще магазины всяких сельскохозяйственных товаров (семена, саженцы, садовый инструмент и оборудование, всякая сельскохозяйственная химия и удобрения,— это тут тоже считается предметом жизненно важного спроса).

А с сегодняшнего дня открываются:

— розничная торговля книгами, газетами и канцелярскими товарами,

— магазины компьютерной техники и программного обеспечения,

— компании телекоммуникационного оборудования,

— магазины спортивного инвентаря,

— цветочные,

— парикмахерские,

— салоны красоты,

— оптика,

— магазины по продаже слуховых аппаратов.

Одновременно объявлено обязательным ношение маски для всех посетителей и пользователей:

— в общественном транспорте,

— в такси,

— в лифтах,

— в медицинских учреждениях — больницах, клиниках, диагностических центрах.

А также ношение маски обязательно для сотрудников:

— общественного транспорта и такси,

— супермаркетов и ​​продуктовых магазинов,

— отделов магазинов, где продается продукция на развес,

— клиник, диагностических центров;

— парикмахерских и салонов красоты.

Ну и тут же напоминают о штрафах, которые применяются неизменно:

— 300 евро за выезд за пределы префектуры постоянного проживания,

— 1000 евро за собрания более 9 человек,

— 5000 евро за преждевременное открытие заведения, которому пока нельзя работать,

— 150 евро за появление без маски там, где это обязательно,

— от 2 000 евро до 100 000 евро за превышение числа клиентов в помещении (регламент установлен на основе площади заведения),

— приостановка работы магазинов, которые систематически игнорирует правила профилактики.