В депздраве высказали свою версию того, что произошло с пенсионером, якобы оставленным врачами в подъезде

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4 мая 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Столичные власти заявили, что медики не бросали 75-летнего мужчину у подъезда его дома, где вскоре тот, по словам соседей и родственников, упал в обморок.

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, пенсионера с признаками ОРВИ доставили домой спецтранспортом, соблюдая все необходимые санитарные нормы. На следующий день его снова госпитализировали. Сейчас пожилой мужчина получает медицинскую помощь в ГКБ. им. О.М. Филатова.

"По экстренным показаниям пациент был госпитализирован с сердечно-сосудистой патологией бригадой скорой помощи в Региональный сосудистый центр городской больницы имени Ф. И. Иноземцева, где ему был проведен комплекс обследований и оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Пациент готовился к выписке для наблюдения в поликлинике по месту жительства, однако за несколько дней до выписки у пациента появились симптомы ОРВИ. Пациенту были назначены дополнительные обследования, включая проведение компьютерной томографии легких, с учетом эпидемиологической ситуацией по коронавирусу произведено взятие анализов на эту инфекцию", - говорится на официальном сайте депздрава.

Затем пациента, по словам чиновников, продолжили лечить в специальном корпусе для больных с внебольничной пневмонией. Состояние пенсионера улучшилось, и вскоре его выписали из больницы. "В связи с коронавирусной инфекцией все пациенты после лечения в стационаре должны пройти самоизоляцию в течение двух недель. При выписке у пациента была нормальная температура и удовлетворительное самочувствие. Отмечаем, что он передвигался самостоятельно и не нуждался в сопровождении", - сообщают власти.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 29 апреля пенсионера, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из столичной больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок. Мужчину без сознания нашли соседи, которые теперь тоже находятся под наблюдением врачей, поскольку могли заразиться.