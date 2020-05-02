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Пенсионера с коронавирусом вернули домой из больницы и оставили в подъезде. Дочь заявила в СК

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Пенсионера с коронавирусом вернули домой из больницы и оставили в подъезде. Дочь заявила в СК
pixabay.com, старик

Российского 75-летнего пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из столичной больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок.

Мужчину без сознания нашли соседи. Инцидент произошёл 29 апреля. Родственники, узнав об этой истории, снова вызвали врачей, и Печурина еще раз отправили в больницу. Все его соседи по подъезду находятся под наблюдением врачей.

Дочь пенсионера Елена Печурина написала заявление в ГСУ СК по Москве. Она отметила, что неизвестно, сколько людей контактировало с заболевшим коронавирусом пенсионером в подъезде, пытались ли они привести его в сознание и какими способоами, использовали ли они средства индивидуальной защиты. Действия медиков, доставлявших ее отца в больницу, создали угрозу заражения коронавирусом неограниченного числа лиц, пришла к выводу женщина.

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