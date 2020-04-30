Специалист рассказала, как пожилым людям сохранить здоровье в изоляции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 апреля 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.ru

Фото: pixabay.com

Длительная самоизоляция может негативно сказаться на самочувствии людей, особенно это касается пенсионеров. Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева дала несколько советов, как пожилым людям сохранить здоровье.

«Снижение физической активности может приводить к изменению мышц, уменьшению их массы и силы. Снижение массы и силы мышечной ткани — это один из неблагоприятных маркеров здоровья в пожилом возрасте», - подчеркнула специалист. Она рекомендовала следить за своей физической активностью и по мере возможности заниматься дома спортом или делать зарядку.

Также нужно помнить об умственной активности, которая в изоляции снижается. Чтобы держать ум в порядке, можно рисовать, читать или чаще общаться по телефону. Не стоит игнорировать правильное питание и лечение своих заболеваний, добавила Ткачева.