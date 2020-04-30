Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Специалист рассказала, как пожилым людям сохранить здоровье в изоляции

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.ru

Специалист рассказала, как пожилым людям сохранить здоровье в изоляции
Фото: pixabay.com

Длительная самоизоляция может негативно сказаться на самочувствии людей, особенно это касается пенсионеров. Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева дала несколько советов, как пожилым людям сохранить здоровье.

«Снижение физической активности может приводить к изменению мышц, уменьшению их массы и силы. Снижение массы и силы мышечной ткани — это один из неблагоприятных маркеров здоровья в пожилом возрасте», - подчеркнула специалист. Она рекомендовала следить за своей физической активностью и по мере возможности заниматься дома спортом или делать зарядку.

Также нужно помнить об умственной активности, которая в изоляции снижается. Чтобы держать ум в порядке, можно рисовать, читать или чаще общаться по телефону. Не стоит игнорировать правильное питание и лечение своих заболеваний, добавила Ткачева.

АБ

Общество

Врач объяснил, что срыв на майских праздниках грозит стране дополнительными неделями изоляции

Врач объяснил, что срыв на майских праздниках грозит стране дополнительными неделями изоляции

Приближаются майские праздники, которые для многих россиян неразрывно связаны с традицией устраивать шашлыки на природе. Однако день веселья может стоить всей стране дополнительных шести недель изоляции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью