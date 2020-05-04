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В Белгородской области за минувшие сутки добавился 31 случай заражения коронавирусом

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru.

В Белгородской области за минувшие сутки добавился 31 случай заражения коронавирусом
pixabay.com

За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 31 заражение коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в регионе – 485 человек.

За сутки новых смертей от коронавирусной инфекции не обнаружено. С начала пандемии в области скончались 5 человек с подтверждённым COVID-19. Это врач-онколог, женщина 1952 года рождения, мужчина из Белгорода, житель Красногвардейского района, пациент из Вейделевского района. 

Ранее в Кабардино- Балкарии скончался третий пациент с коронавирусом нового типа.

ЕЧ

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 569 874 человек. Погибли 248 364 инфицированных, вылечились – 1 160 776. По прогнозам Минздрава, Россия достигнет пика распространения COVID-19 в ближайшие две недели. Все жители Гонконга тем временем получат маски от правительства. Мы получим кукиш с маслом. Всем спасибо, оставайтесь дома.

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