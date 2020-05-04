В Белгородской области за минувшие сутки добавился 31 случай заражения коронавирусом

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4 мая 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru.

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За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 31 заражение коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в регионе – 485 человек.

За сутки новых смертей от коронавирусной инфекции не обнаружено. С начала пандемии в области скончались 5 человек с подтверждённым COVID-19. Это врач-онколог, женщина 1952 года рождения, мужчина из Белгорода, житель Красногвардейского района, пациент из Вейделевского района.

Ранее в Кабардино- Балкарии скончался третий пациент с коронавирусом нового типа.