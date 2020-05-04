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В Кабардино-Балкарии скончался третий пациент с COVID-19

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Кабардино-Балкарии скончался третий пациент с COVID-19
pixabay.com

В Кабардино- Балкарии скончался третий пациент с коронавирусом нового типа. Жительнице было 84 года.

Известно, что у женщины также был туберкулез, она с конца апреля находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. До этого в регионе умерли два жителя с COVID-19, оба пожилые люди.

За сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших сейчас составляет 739 человек. С начала пандемии уже выздоровели 122 пациента.

Ранее сообщалось: у спикера Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина предварительный тест на коронавирус нового типа показал положительный результат.   

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 569 874 человек. Погибли 248 364 инфицированных, вылечились – 1 160 776. По прогнозам Минздрава, Россия достигнет пика распространения COVID-19 в ближайшие две недели. Все жители Гонконга тем временем получат маски от правительства. Мы получим кукиш с маслом. Всем спасибо, оставайтесь дома.

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