В Кабардино-Балкарии скончался третий пациент с COVID-19

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4 мая 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Кабардино- Балкарии скончался третий пациент с коронавирусом нового типа. Жительнице было 84 года.

Известно, что у женщины также был туберкулез, она с конца апреля находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. До этого в регионе умерли два жителя с COVID-19, оба пожилые люди.

За сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших сейчас составляет 739 человек. С начала пандемии уже выздоровели 122 пациента.

Ранее сообщалось: у спикера Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина предварительный тест на коронавирус нового типа показал положительный результат.