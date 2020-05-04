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В Мурманской области за сутки выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: severpost.ru.

В Мурманской области за сутки выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом
pixabay.com

За минувшие сутки в Мурманской области выявлено 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1974.  В настоящее время 154 пациента выздоровели, 1 816 человек находятся на лечении,  с начала пандемии зафиксировано четыре летальных исхода от заболевания.

Ранее во Владимирской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 66.

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