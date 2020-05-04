В Мурманской области за сутки выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Мурманской области выявлено 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Таким образом, общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1974. В настоящее время 154 пациента выздоровели, 1 816 человек находятся на лечении, с начала пандемии зафиксировано четыре летальных исхода от заболевания.
Ранее во Владимирской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 66.