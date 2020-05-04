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Во Владимирской области за сутки подтверждено 66 новых случаев коронавируса нового типа

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Во Владимирской области за сутки подтверждено 66 новых случаев коронавируса нового типа
pixabay.com

Во Владимирской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 66. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Известно, что всего на территории области зарегистрировано 896 случаев заболевания коронавирусом нового типа. С начала пандемии семь человек умерли, выздоровели 37 пациентов.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в городе Петушки и Петушинском районе – 208.

Ранее в Воронежской области коронавирус нового типа подтвердился ещё у 34 человек.

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 569 874 человек. Погибли 248 364 инфицированных, вылечились – 1 160 776. По прогнозам Минздрава, Россия достигнет пика распространения COVID-19 в ближайшие две недели. Все жители Гонконга тем временем получат маски от правительства. Мы получим кукиш с маслом. Всем спасибо, оставайтесь дома.

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