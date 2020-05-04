Во Владимирской области за сутки подтверждено 66 новых случаев коронавируса нового типа

Во Владимирской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 66. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Известно, что всего на территории области зарегистрировано 896 случаев заболевания коронавирусом нового типа. С начала пандемии семь человек умерли, выздоровели 37 пациентов.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в городе Петушки и Петушинском районе – 208.
Ранее в Воронежской области коронавирус нового типа подтвердился ещё у 34 человек.