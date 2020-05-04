В Воронежской области коронавирус выявили ещё у 34 пациентов

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4 мая 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestivrn.ru.

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В Воронежской области коронавирус нового типа подтвердился ещё у 34 человек. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб.

Известно, что подробной информации о новых заражённых нет, сейчас они все находятся под регулярным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе с начала пандемии достигло 636. Из них 130 выздоровели, 10 пациентов умерли.

Ранее в Новосибирской области за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом.