В Воронежской области коронавирус выявили ещё у 34 пациентов

В Воронежской области коронавирус нового типа подтвердился ещё у 34 человек. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб.
Известно, что подробной информации о новых заражённых нет, сейчас они все находятся под регулярным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе с начала пандемии достигло 636. Из них 130 выздоровели, 10 пациентов умерли.
Ранее в Новосибирской области за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом.